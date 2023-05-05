Не только салюты. Что в Минске пообещали устроить на 9 мая

Опубликовано: 05.05.2023 08:52 , Обновлено: 05.05.2023

Городские власти в Минске на 9 мая приготовили не только традиционный салют, но и разнообразную праздничную программу. Минчанам пообещал, что в течение всего дня в городе будут звучать песни Победы, работать интерактивные площадки и выставки военной техники, а также организована бесплатная раздача "солдатской каши". В каждом районе города определили свою центральную площадку для праздника.

Так, в Первомайском районе мероприятия, посвященные Дню Победы, начнутся в 10:00 с традиционного церемониала у «Вечного огня» и возложения венков к братской могиле в парке Челюскинцев (пр-т Независимости,84). С 12:00 до 19:00 в парке будет организован детский праздник «Спасибо деду за Победу!»

Праздничные гулянья также организуют в Центральном ботаническом саду (до 17:00) и у Национальной библиотеки (до 18:00).

С 11:00 до 15:00 Детская железная дорога запускает «Эшелон Победы» к станции К.Заслонова.

Кроме того, администрация района с 17:00 до 18:00 планирует провести «праздники по месту жительства» в трёх ветеранских двориках: по ул. Гинтовта, 6, ул. Тикоцкого, 46 и ул. Почтовая, 2.

В Заводском районе центром праздника станет площадка у «Чижовка-Арены» (ул. Ташкентская, 19). Здесь мероприятия «Помнит сердце, не забудет никогда…» будет проходить с 10:00 до 20:00. Заявлена праздничная торговая ярмарка, выставка военной техники, работа интерактивных площадок и фотозон, а также аттракционов для детей. С 13:00 до 19:00 на главной сцене будут выступать музыкальные коллективы с концертной программой.

В Ленинском районе праздник «Ваш подвиг в наших сердцах» пройдёт в Лошицком усадебно-парковом комплексе.

В 11:00 здесь будут торжественно принимать в пионеры и октябрята, а с 12:00 начнётся праздничный концерт, который продлится до 17:00. В 13:00 здесь также пройдёт акция «Вальс Победы», организованная РОО «Белая Русь». Объекты торговли в Лошицком парке 9 мая будут работать с 11:00 до 19:00.

Гулянья во Фрунзенском районе 9 мая организуют на базе парка 60-летия Октября . Здесь с 12:00 до 18:00 в рамках тематической концертной будут звучать «Песни Победы». Организаторы праздника также обещают гостям интерактивные площадки и тематические зоны, аниматоров и конкурсы.

Администрация Советского района столицы пригласила всех в сквер по бульвару Мулявина на мероприятие «Вы нам мир подарили, мы его сохраним». Гостям предложили прогуляться по интерактивному пространству «Калейдоскоп Победы» с тематическими фотозонами, квестами и играми. Кроме того, пообещали всех желающих бесплатно накормить «солдатской кашей», а также организовать дегустацию продукции собственного производства.

Здесь также пройдёт концерт, на котором заявлены не только артисты белорусской эстрады, но и любительские коллективы района.

В Центральном районе праздник «Победный май» состоится в парке Победы по проспекту Победителей. С 12:00 до 17:00 здесь будут работать интерактивные площадки и выставки макетов оружия, выступать танцевальные коллективы и вокальные исполнители, работать детские аттракционы с аниматорами и ростовыми куклами, а также торговые ряды. Здесь же Белгосмузей истории Великой Отечественной воны организует работу тематической передвижной мобильной экспозиции.

Где в Минске посмотреть салют на 9 мая?

Традиционный праздничный фейерверк в этом году пообещали запускать в 23:00 с шести площадок:

парк им. Янки Купалы,

парк им. М. Павлова,

набережная в Дроздах,

парк им. Уго Чавеса,

площадка у «Чижовка-Арены»

площадка у Национальной библиотеки Беларуси.

Тем, кто захочет посетить праздничные гулянья в городе, следует помнить, что милиция в этот день будет нести усиленную службу, а сами площадки проведения праздников в МВД объявили “режимной территорией”. Пропускать на них будут через контрольно-пропускные пункты.

КПП и личный досмотр. В МВД пообещали «зарежимить» места празднования 9 мая в Беларуси. Кого не пустят?