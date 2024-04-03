Не только просроченный. В ГПК рассказали о самых частых проблемах с паспортами белорусов на границе

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Опубликовано: 03.04.2024 16:58 , Обновлено: 03.04.2024

Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси рассказал в своем Telegram-канале о самых частых проблемах с паспортами на границе.

Как сообщили в ведомстве, среди белорусов наиболее распространенное нарушение - предъявление паспорта с размытой печатью органа, который выдал его, или с поврежденной фотографией. Таких случаев за первые три месяца 2024 года было 32.

Также за этот период пограничникам предъявили пять паспортов, которые находятся в базе недействительных документов. Это значит, что владелец документа заявил ранее о его утере.

Конечно, самая частая проблема - просроченный, а также поврежденный паспорт. К последней категории относятся в том числе ветхие документы, с вырванными страницами, испорченные влагой.

Проблемы с паспортами при пересечении границы возникают и у иностранцев. Здесь все более прозаично: 98 фактов отсутствия белорусской визы. Кроме того, с 1 января 7 иностранных граждан пытались пересечь белорусскую границу с фальшивыми или чужими документами.

Всего же за период с 1 января по 1 апреля 2024 года белорусские пограничники зафиксировали 182 недействительных документа.

В ГПК напомнили, что белорусы могут пересекать границу по паспорту гражданина или биометрическому паспорту. Документ должен быть без поврежденных страниц и без посторонних записей, а также, конечно, с действительным сроком. При изменении фамилии необходимо заменить паспорт в течение месяца.

Ранее Telegraf.news рассказывал о конкурсе от ГПК с призами в виде экшен-камеры, стабилизатора для мобильного телефона и внешнего накопителя на один терабайт. «От вас – классные видео, после просмотра которых каждый захочет стать пограничником!» - сообщили в ведомстве.

Погранкомитет пообещал подарить белорусам экшн-камеру и стабилизатор. Что попросил сделать взамен?