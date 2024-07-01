Не только паспорт и пропуск. В Минобразования назвали документы, без которых не дадут сертификаты ЦТ

Опубликовано: 01.07.2024 10:04 , Обновлено: 01.07.2024

В понедельник, 1 июля, стартовала выдача сертификатов централизованного тестирования (ЦТ). В Министерстве образования напомнили, где их забрать и какие документы абитуриентам необходимо иметь при себе.

Так, забирать сертификаты необходимо в пунктах проведения ЦТ, где выпускник проходил испытание. Если, например, он писал тест по математике в одном вузе, а по физике - в другом, то и сертификаты нужно получать в каждом из этих заведений.

В Минобразования рассказали, что абитуриент должен иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность,

документ об образовании (аттестат об общем среднем образовании, или диплом о профессионально-техническом образовании, или диплом о среднем специальном образовании),

пропуск по учебному предмету с отметкой «Тестирование прошел».

К слову, выдавать сертификаты ЦТ участникам, которые проходили испытание в этом году, запланировали до 31 декабря 2025 года. Затем документы должны уничтожить.

Ранее Telegraf.news рассказывал, сколько стобалльных результатов и на ЦТ, и на централизованном экзамене (ЦЭ) получили выпускники в этом учебном году и как сдали тестирование в резервные дни. Так, на “сотку” в эти дни тестирование сдал только один абитуриент.

Только одна «сотка». В Минобразования назвали результаты последних дней ЦЭ и ЦТ. Сколько всего «стобалльников»?