"Не понимал, что делаю" — На «героя» видео из минского метро составили два протокола. За что?

🎥 Видео

Опубликовано: 23.04.2024 10:02 , Обновлено: 23.04.2024

В РУВД Московского района города Минска установили личность "героя", который прилюдно совершал противоправные действия в метро и снимал это на видео. Впоследствии ролик разлетелся по соцсетям, благодаря чему нарушителя и нашли.

В ведомстве рассказали, что 28-летний минчанин распивал алкоголь на перроне и в вагоне метро. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности.

В отношении него составили два административных протокола по статьям 19.3 и 19.1 КоАП РБ. Согласно одной из них, распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте влечёт наложение штрафа в размере до восьми базовых величин (320 рублей). За повторное нарушение в течение года придётся заплатить в казну государства больше — до 15 базовых, или 600 белорусских рублей.

После задержания белорус признался, что раскаивается в содеянном. Говорит, “не понимал, что делаю”.

Кроме того, в МВД отметили, что сотрудники правопорядка “непрерывно проводят мониторинг Интернета в целях предупреждения преступлений и иных правонарушений”.

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Витебского облисполкома назвали причину, по которой на выходных в гости могут заявиться стражи порядка. Такой визит грозит не только штрафом, но и выселением из собственной квартиры. За что?

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