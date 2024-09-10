Не отпускает "назойливый бывший"? В милиции Могилёва рассказали, когда за это выпишут штраф до 400 рублей

Опубликовано: 10.09.2024 19:56 , Обновлено: 10.09.2024

В УВД Могилёвского облисполкома рассказали, когда "назойливого бывшего" могут привлечь к административной ответственности и выписать штраф до 400 белорусских рублей. Кроме того, за подобного рода действия экс-супругу грозят общественные работы или даже арест.

Речь идёт о ситуации, когда бывший муж не отпускает жену: звонит ей, пытается узнать через знакомых, где она и что делает, с кем проводит время, просит о встрече и т.д. Оказывается, отвадить надоедливого мужчину можно, если обратиться в милицию. Но сперва там посоветовали всё-таки поговорить, объяснив бывшему мужу, что вам неприятно его внимание.

Если же слова “не дошли”, в УВД Могилёвского облисполкома призвали не молчать и смело идти в отделение. Тем более, когда речь идёт не только о психологическом насилии, но и о физическом. За подобного рода агрессию сотрудники правоохранительных органов могут начать проверку по ч.2. ст. 10.1 КоАП РБ за умышленное причинение “психических страданий”, совершённого в отношении бывшего члена семьи. Согласно санкциям статьи, за это предусмотрен штраф в размере до 10 БВ (до 400 белорусских рублей), общественные работы или административный арест.

“После начала административного процесса может быть применено защитное предписание. Оно временно запрещает человеку приближаться к вам, проживать вместе и даже контактировать с вами любыми способами — через телефон или Интернет. Помните, что важно не молчать о таких случаях, а сразу же обращаться за помощью”, — подчеркнул участковый инспектор милиции Ленинского РУВД Могилёва Артём Глухарёв.

Ранее Telegraf.news писал, что минчанка обратилась с вопросом, может ли бывший ухажёр подать на неё в суд из-за того, что после расставания девушка отказалась вернуть дорогой подарок. Согласитесь, ситуация весьма распространённая. Юрист Могилёвской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачёв рассказал, что можно (или нельзя?) сделать в подобном случае.

Может ли парень подать в суд, если девушка после расставания не хочет возвращать дорогой подарок? Адвокат ответил