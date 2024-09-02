Может ли парень подать в суд, если девушка после расставания не хочет возвращать дорогой подарок? Адвокат ответил

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 02.09.2024 14:01 , Обновлено: 02.09.2024

Жительница Минска обратилась с вопросом, может ли бывший ухажёр подать на неё в суд из-за того, что после расставания девушка отказалась вернуть дорогой подарок. Согласитесь, ситуация весьма распространённая. Юрист Могилёвской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачёв рассказал, что можно (или нельзя?) сделать в подобном случае.

Очевидно или нет, но подарки (вне зависимости от того, дорогие они или дешёвые) не возвращаются. Исключение составляют лишь случаи, когда у обеих сторон оформлен договор дарения, рассказал адвокат Владимир Горбачёв. Однако такие документы заключаются в основном при дарении недвижимости. Поэтому если бывший молодой человек сделал девушке подарок, право собственности тут же переходит к ней.

“С этого момента новым собственником вещи становится одаряемый, и только он может решать судьбу вещи. Может, если захочет, её передарить, вернуть назад, распорядиться вещью по-своему как угодно. Если новый собственник не захочет вещь возвращать – это его право как собственника”, — объяснил адвокат.

[info_b]Чаще всего предметом договором дарения является недвижимость: дом, квартира, дача, гараж или участок земли. Однако дарственные можно оформить и на автомобили, деньги, ювелирные украшения и т.д. Вопрос лишь в том, как к этому отнесётся ваша вторая половина.[/info_b]

А могут ли на таможне заставить открыть запечатанный подарок?

Ранее в ГТК Беларуси рассказали, что для граждан с товарами (вне зависимости от того, подарок это или нет), Таможенный кодекс Евразийского экономического союза установил определённые правила. Согласно им, сотрудники таможни имеют полное право взвесить или вскрыть покупки, которые человек собирается провезти через границу. Однако в ГТК обратили внимание, что зачастую такая мера просто не требуется.

«Таможенные органы могут применять рентгеновские установки, которые в большинстве случаев позволяют без вскрытия упаковки идентифицировать перемещаемый товар. При возникновении каких-либо подозрений таможенник вправе потребовать вскрыть упаковку», — [link href=“https://t.me/customs_bel/4723” target=“_blank” rel=“noopener”] подытожили [/link] в Государственном таможенном комитете Республики.

Могут ли таможенники заставить открыть запечатанный подарок? В ГТК Беларуси ответили