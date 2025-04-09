Опубликовано: 09.04.2025 18:04 , Обновлено: 25.04.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли начало плановую выборочную проверку сети магазинов «Санта» (ООО «Санта Ритейл») и уже на промежуточном этапе отчиталось о нарушениях. Согласно информации ведомства, нарушения выявили «практически в каждом» проверенном объекте — точнее, в 77% из них.

Проверка, как сообщается, началась 19 марта. Инспекторы уже посетили магазины сети в Барановичах, Берёзе, Бресте, Витебске, Гродно, Ивацевичах, Кобрине, Минске, Толочине, Солигорске, Речице, Гомеле и Гомельском районе. В первую очередь ведомство обещало обратить внимание на соблюдение законодательства о торговле, общепите, защите прав потребителей, рекламе и ценах.

Что нашли?

Отсутствие обязательных товаров . В каждом третьем (33%) проверенном магазине не оказалось в продаже товаров из обязательного перечня. В частности, покупатели не могли найти крахмал, капусту белокочанную, огурцы, яблоки или картофель.

. В каждом третьем (33%) проверенном магазине не оказалось в продаже товаров из обязательного перечня. В частности, покупатели не могли найти крахмал, капусту белокочанную, огурцы, яблоки или картофель. Просрочка . В семи магазинах обнаружена реализация товаров с истёкшими сроками годности на общую сумму свыше 270 рублей. Среди просрочки, как указал МАРТ, были торты, хлеб, сыр, мясная, колбасная и кулинарная продукция. Продажа таких товаров безусловно запрещена.

. В семи магазинах обнаружена реализация товаров с истёкшими сроками годности на общую сумму свыше 270 рублей. Среди просрочки, как указал МАРТ, были торты, хлеб, сыр, мясная, колбасная и кулинарная продукция. Продажа таких товаров безусловно запрещена. Другие нарушения . Контролёры не обнаружили ценники на некоторые товары. Кроме того, они выявили нарушение выкладки молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира (их не отделяли визуально от натуральных молочных продуктов и не сопровождали специальной надписью). В отдельных магазинах места продажи обуви «не обеспечены ковриками, зеркалами и скамейками», как того требуют правила.

Проверка, как подчеркнули в МАРТ, ещё продолжается. А ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о подобных проверках в сетях «Табакерка», «Доброном», «Светофор» и других.

«Нарушения – в почти каждом третьем объекте» — МАРТ проверил «Табакерки» в Минске и всех областях