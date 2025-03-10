"Нарушения – в почти каждом третьем объекте" - МАРТ проверил "Табакерки" в Минске и всех областях

Опубликовано: 10.03.2025 15:51 , Обновлено: 10.03.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) проверило киоски "Табакерка" в Минске и всех областях страны. Как утверждают в ведомстве, нарушения нашли в почти каждом третьем объекте.

Розничная сеть «Табакерка» принадлежит совместному закрытому акционерному обществу (СЗАО) “Энерго-ОИЛ”. Вот какие нарушения [link href=“https://mart.gov.by/news/novost/kurit-zdorovyu-vredit/” target=“_blank” rel=“noopener”] нашли [/link] специалисты МАРТ после “контрольно-аналитических мероприятий” в “Табакерках”:

несоблюдение перечня товаров, которые должны продавать в торговом объекте,

невнесение сведений в Торговый реестр РБ,

открытая выкладка табачных изделий (то есть такое размещение товаров, которое позволяет покупателям рассмотреть их),

в местах продажи энергетических напитков не довели до покупателей информацию о запрете их реализации несовершеннолетним.

МАРТ потребовал устранить нарушения.

[info_b]По данным Торгового реестра, в Беларуси “Энерго-ОИЛ” открыло более 2,2 тыс. розничных торговых объектов.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что МАРТ приостановил работу магазина торговой сети “Алми” в Светлогорске Гомельской области. В ведомстве утверждают, что в торговой точке создали “угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей”.

«Создана угроза вреда жизни» — МАРТ приостановил работу магазина известной торговой сети в Светлогорске