«Белтелеком» добавил в ZALA телеканал «для зрителей от 0 до 3 лет»

Опубликовано: 25.08.2025 13:22 , Обновлено: 25.08.2025

Белтелеком сообщил о запуске нового тестового телеканала ducktv в своих видеосервисах ZALA. Контент канала, по заверению вещателя, ориентирован на «самых маленьких зрителей от 0 до 3 лет».

Согласно описанию, словацкий телеканал ducktv предложил развлекательные и обучающие программы, которые были созданы «с участием детских психологов».

Создатели утверждают, что контент направлен на развитие умственных, зрительных и слуховых способностей, а также представляет собой «безопасную телесреду для маленького ребёнка».

Новый канал начал вещание с 25 августа. Найти его можно на 108-й кнопке в расширенных и базовых пакетах ZALA IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» для SMART ZALA, сообщил Белтелеком в своём Telegram-канале.

В программе — короткие анимационные сюжеты, среди которых «Приключения утёнка Даки», «Мир панды Мимо» и «Котёнок Дотти».

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