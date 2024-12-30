НЦЗПД назвал 9 белорусских предприятий, куда придут с проверками в 2025 году

Опубликовано: 30.12.2024 16:10 , Обновлено: 30.12.2024

Национальный центр защиты персональных данных (НЦЗПД) 30 декабря обнародовал план проверок соблюдения законодательства о персональных данных на 2025 год. За год планируется проверить 9 операторов из самых разных сфер - от банков до районных администраций.

Как следует из приказа директора НЦЗПД, раз в месяц инспекторы будут приходить с проверкой в одну из компаний или госорганизаций (проверки не планируется проводить только в январе, августе и декабре). В план включены следующие операторы персональных данных:

ООО «Корал Тревел»,

администрация Партизанского района Минска,

ИООО «ЭПАМ Системз»,

Белорусский государственный университет культуры и искусств,

ООО «Хьюмен Систем»,

ООО «Компания электронных платежей «АССИСТ»,

ООО «Финпрофит»,

ООО «СДЭК-Бел»,

ОАО «Паритетбанк».

По итогам проведённых проверок ведомство пообещало дать свои рекомендации другим операторам, занимающимся аналогичной деятельностью, чтобы помочь им “исключить типичные нарушения, характерные для проверяемых сфер”.

Впрочем, одними лишь плановыми проверками НЦЗПД не ограничится. В ведомстве пообещали проводить и внеплановые, и камеральные, “точечные” проверки, как и в этом году, уделяя особое внимание соблюдению мер по обеспечению безопасности персональных данных белорусов.

“Это включает в себя оценку организационных и технических решений, принятых для минимизации рисков утечки или несанкционированного доступа к личной информации”, - пояснили в ведомстве, пообещав “внимательно анализировать” следующие аспекты работы операторов:

эффективность обучения работников работе с персональными данными,

внедрение технологий защиты данных,

проведение регулярных мероприятий по осуществлению внутреннего контроля.

Ранее Telegraf.news рассказал, что осенью этого года в НЦЗПД сообщили об удалении порядка 5 млн фото клиентов одного белорусского банка. По информации ведомства, изображения получали при оформлении кредитов на потребительские нужды, но обработка фото не была предусмотрена законодательством и проводилась без необходимого правового основания.

НЦЗПД потребовал удалить 5 млн фото клиентов одного белорусского банка