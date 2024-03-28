Население Беларуси за год сократилось на 44 639 человек — Белстат

Опубликовано: 28.03.2024 15:14 , Обновлено: 28.03.2024

Белстат опубликовал данные, в которых отражено количество проживающих в стране белорусов по сравнению с прошлым годом. Тенденция неутешительная: за 12 месяцев численность жителей Республики сократилась на 44 639 человек.

В 2023 году данный показатель, согласно официальной информации, составлял 9 200 617 человек. Таким образом, только за год население Беларуси сократилось на 44 639 человек, что немногим больше, чем, например, численность жителей Волковыска.

Население столицы составило 1 992 862 человек (в 2023 году этот показатель был равен 1 995 471 человек). Выходит, что минчан стало меньше на 2 609 человек.

Что касается областей, то на 1 января 2024 года ситуация выглядела следующим образом:

Брестская область – 1 308 569 человек (- 6494 человек),

Витебская область – 1 081 911 человек (- 10 037),

Гомельская область – 1 338 617 человек (- 8852),

Гродненская область – 992 556 человек (- 6044),

Минская область – 1 460 289 человек (- 1732),

Могилёвская область – 981 174 человека (- 8528).

В 1991 году, после развала СССР, число белорусов составляло 10 миллионов 189 тысяч человек. В 1994 году этот показатель вырос до отметки в 10 миллионов 210 тысяч человек. Начиная с 1995 года, население Республики начало сокращаться.

К слову, ближайшая перепись населения ожидается в 2030 году. Согласно требованиям ООН, учёт граждан должен проводиться раз в 10 лет. Предыдущая перепись, напомним, была в 2019-м.

Ранее Telegraf.news писал, что Белстат опубликовал «чисто женскую» статистику в масштабах страны – в цифрах и фактах нарисовал среднестатистический образ женщины, проживающей в Беларуси. Сколько всего у нас в Беларуси представительниц прекрасного пола, что по образованию, в какой трудовой сфере их явное большинство (тут есть кое-что очень удивительное). И как часто «зависают» в интернете.

Самые «денежные» должности в Беларуси у женщин – Белстат. А сколько на руководящих должностях?