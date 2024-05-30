Налоговая внесла в список «неблагонадёжных» ещё 34 белорусских сайта

Опубликовано: 30.05.2024 14:46 , Обновлено: 30.05.2024

Управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам внесло в список "неблагонадёжных" ещё 34 белорусских сайта. Как следует из реестра, на всех них пожаловались пользователи, обратившие внимание на то, что сайты не зарегистрированы официально в Государственной инспекции по электросвязи (БелГИЭ).

Ранее в реестре был 121 сайт в доменной зоне .by. Основной причиной внесения сайта в список “неблагонадёжных” является именно отсутствие регистрации в БелГИЭ или отсутствие возможности идентификации заказчика. Однако, фигурировали среди них и более серьёзные нарушения, такие как реклама запрещённых белорусским законодательством услуг или указание неверных контактов для связи.

Что касается новых сайтов, внесённых в реестр, то в Управлении оперативных мероприятий инспекции МНС призвали пользователей “заходить на эти ресурсы исключительно в ознакомительных целях”. Как следует из реестра, 18 мая 2024 года туда внесли следующие сайты:

Ранее Telegraf.news сообщил, что милиция Гродненщины на днях опубликовала “черный список” аккаунтов в Instagram, “попавших в поле зрения правоохранителей”. Речь идет о страничках, где мошенники якобы продают определенные товары или же предлагают услуги.

Милиция поделилась «черным списком» аккаунтов Instagram. Где не стоит заказывать товары белорусам?