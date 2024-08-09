Накажут ли поликлинику, если вы долго не можете дозвониться? В Генпрокуратуре Беларуси ответили

Опубликовано: 09.08.2024 12:53 , Обновлено: 09.08.2024

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Беларуси рассказали о случае, который произошёл в Пуховичском районе. Так, один из местных жителей никак не мог дозвониться в поликлинику, чтобы вызвать на дом врача. В результате мужчина не выдержал и пожаловался на это руководству медучреждения. Об этом узнали сотрудники прокуратуры и решили провести собственную проверку.

Оказалось, что три номера телефона попросту не работали. Прокуроры пытались самостоятельно дозвониться в поликлинику, однако один из них был отключён, а по двум другим услышать голос на том конце провода не удалось. При этом о количестве звонков в ведомстве не сообщили.

Тем не менее, в прокуратуре подтвердили, что жители района попросту не имели возможности обратиться за медицинской помощью, поскольку несоблюдение таких требований нарушает законы «О здравоохранении» и «Об обращениях граждан и юридических лиц». В ведомстве добавили, что подобные случаи затрагивают права и законные интересы граждан, которые имеют право обратиться за медпомощью по телефону.

В результате проверки прокуратура Пуховичского района вынесла предписание главному врачу поликлиники, после чего, по информации ведомства, нарушения устранили и указали актуальные телефоны регистратуры. Более того, для удобства граждан медицинским работникам приобрели мобильный телефон.

[info_b]Предписание – акт прокурорского надзора об устранении нарушений законодательства, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам белорусов. Предписание подлежит немедленному исполнению, о чём безотлагательно сообщается прокурору или его заместителю.[/info_b]

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