"Надо поломать сознание!" - Помните глава Минлесхоза ругал "бардак" и требовал изменить законы в Беларуси? У него появилась новая идея

Опубликовано: 27.12.2023 18:48 , Обновлено: 27.12.2023

Министр лесного хозяйства Александр Кулик 27 декабря потребовал от чиновников лесной отрасли дойти "до низов" и активнее заняться лесовосстановлением. При этом глава ведомства заявил, что увольнения директоров лесхозов не решат проблемы.

По его словам, на низах проблема повышения качества лесовосстановления решается “крайне медленно”, передает его пресс-служба.

“Важно дойти до низов. Пока мы этого не сделаем, проблему не решим. Мы можем один за другим снимать с должностей директоров - это не даст результата. Надо поломать сознание на местах!” - потребовал он лесных чиновников.

А потом потребовал повысить уровень ответственности лесничих, а также взять планку в 100% по дополнению лесных культур в течение первых трёх лет выращивания.

Ранее Телеграф писал, что министр лесного хозяйства Александр Кулик проехал во вторник, 19 декабря, по дороге на Чечерск и раскритиковал увиденное.

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