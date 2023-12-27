"Надо поломать сознание!" - Помните глава Минлесхоза ругал "бардак" и требовал изменить законы в Беларуси? У него появилась новая идея
Министр лесного хозяйства Александр Кулик 27 декабря потребовал от чиновников лесной отрасли дойти "до низов" и активнее заняться лесовосстановлением. При этом глава ведомства заявил, что увольнения директоров лесхозов не решат проблемы.
По его словам, на низах проблема повышения качества лесовосстановления решается “крайне медленно”, передает его пресс-служба.
“Важно дойти до низов. Пока мы этого не сделаем, проблему не решим. Мы можем один за другим снимать с должностей директоров - это не даст результата. Надо поломать сознание на местах!” - потребовал он лесных чиновников.
А потом потребовал повысить уровень ответственности лесничих, а также взять планку в 100% по дополнению лесных культур в течение первых трёх лет выращивания.
Ранее Телеграф писал, что министр лесного хозяйства Александр Кулик проехал во вторник, 19 декабря, по дороге на Чечерск и раскритиковал увиденное.
«Откровенный бардак» – Министр лесного хозяйства Беларуси предложил поменять законодательство