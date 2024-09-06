Национальный центр законодательства Беларуси убрал из общего доступа материалы судебной практики

Опубликовано: 06.09.2024 07:42 , Обновлено: 06.09.2024

Национальный центр законодательства Беларуси убрал из общего доступа материалы общих и экономических судов. На это обратили внимание корпоративные юристы, адвокаты и налоговые консультанты. По их словам, недавно из некоторых правовых сервисов исчезли документы судебной практики, которые ранее были в свободном доступе.

Юристы рассказали, что из правовых сервисов «Эталон», ilex и «Бизнес-инфо» пропали документы судебной практики. Сейчас там нельзя найти ряд постановлений, определений и прочих материалов общих и экономических судов, которые поступали на сайты от Национального центра законодательства и правовой информации.

Участники рынка юридических услуг высказали мнение, что отныне доступ к судебной практике будет у ограниченного круга лиц. На сегодняшний день в правовых системах по-прежнему остались материалы Конституционного суда, Верховного суда, судов ЕАЭС и СНГ, а также третейских судов, сообщил Office Life.

Ранее Telegraf.news писал, что в Национальном центре защиты персональных данных сообщили об удалении порядка 5 млн фото клиентов одного белорусского банка. По информации НЦЗПД, изображения получали при оформлении кредитов на потребительские нужды.

НЦЗПД потребовал удалить 5 млн фото клиентов одного белорусского банка