Национальный аэропорт Минска изменил время некоторых рейсов. Почему?

Опубликовано: 28.03.2025 11:24 , Обновлено: 28.03.2025

Национальный аэропорт Минск 28 марта объявил о скором переходе на весенне-летнее расписание полетов. Из-за этого по отдельным направлениям, как пояснили в аэропорту, будет изменено время выполнения рейсов. Узнали точные сроки действия весенне-летнего расписания, а также какие ️авиакомпании и по каким направлениям на лето возобновляют регулярные рейсы.

На новое расписание Национальный аэропорт Минск должен перейти уже в это воскресенье, 30 марта. Оно будет действовать, согласно утверждённому плану, до 25 октября 2025 года .

В крупнейшей белорусской воздушной гавани подчеркнули, что расписание рейсов “носит планируемый характер”, поэтому в него ещё могут вноситься корректировки. Пока же в Национальном аэропорту рассказали о возобновлении следующих рейсов на летний период:

российская авиакомпания “Победа” решила возобновить ежедневные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск,

российская Red Wings снова будет выполнять регулярные рейсы в Минск из Ульяновска, Уфы и Архангельска,

“Белавиа” объявила о возвращении сезонных рейсов в Махачкалу (2 раза в неделю, с 26 апреля) и Мурманск (1 раз в неделю, 29 мая),

российский “Аэрофлот” планирует в течение лета довести частоту полетов по маршруту Москва-Минск до 7 раз в день (на июль-август запланировано до 49 рейсов в неделю),

российская компания “Икар” совместно с Nordwind с апреля намерена снова летать в Минск из Перми (2 раза в неделю).

Что касается чартерной программы полётов, то, по информации Национального аэропорта, в этом сезоне она будет представлена как “традиционными” , так и некоторыми новыми для белорусов направлениями:

Турция (Анталья, Бодрум, Измир),

Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх),

Оман (Салала),

ОАЭ (Рас-эль-Хайма/Шарджа).

[info_b]Календарь авиационных сезонов по нормам Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) делят на два периода – летний и зимний. Первый стартует в последнее воскресенье марта, а второй - в последнее воскресенье октября.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа» на днях объявил о старте новой промо-акции на авиабилеты в Стамбул. Распродажа началась на фоне сообщений о продолжающихся акциях протеста в ряде городов Турции.

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