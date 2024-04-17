Национальный аэропорт Минск порекомендовал белорусам воспользоваться общественным транспортом или такси. В чем дело?

Опубликовано: 17.04.2024 11:04 , Обновлено: 15.11.2024

Национальный аэропорт Минск посоветовал белорусам, которые планируют поездки туда или обратно, воспользоваться общественным транспортом или такси. Такую рекомендацию пресс-служба воздушной гавани разместила на сайте аэропорта.

Все дело в том, что на прилегающей к аэропорту территории решили построить “временную плоскостную автомобильную стоянку”. Часть территории действующей автостоянки Р3 передали под стройплощадку, а основную часть закрыли.

При этом, по информации пресс-службы Национального аэропорта Минск, организовали резервную зону автостоянки Р3 и перенесли пункты въезда и выезда с территории закрытой части этой парковки на резервную. Она расположена за левым крылом здания аэровокзального комплекса (200 м вправо от входа на автостоянку).

Схема: airport.by

В пресс-службе напомнили, что посетители аэропорта также могут воспользоваться платными автостоянками Р1 или Р2. Подробную информацию о движении общественного транспорта в аэропорт и обратно разместили здесь.

Ранее Telegraf.news писал, что Национальный аэропорт Минск получил сертификат на приготовление халяльной продукции. Клиенты авиакомпаний, которые обслуживает аэропорт, смогут выбрать халяльное питание на борту самолета еще на этапе покупки билетов.

Национальный аэропорт Минск получил сертификат «Халяль». Что предложат пассажирам авиакомпаний?