Национальный аэропорт Минск получил сертификат «Халяль». Что предложат пассажирам авиакомпаний?

Опубликовано: 28.03.2024 21:45 , Обновлено: 31.03.2024

Национальный аэропорт Минск получил сертификат на приготовление халяльной продукции. Клиенты авиакомпаний, которые обслуживает аэропорт, смогут выбрать халяльное питание на борту самолета еще на этапе покупки билетов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Сертификат позволит маркировать производимую и реализуемую продукцию бортового питания службы “Кэтеринг” знаком “Халяль”.

Состояние производства такой продукции в столичном аэропорту проанализировал председатель республиканского религиозного объединения «Духовное управление мусульман в РБ» муфтий Али Воронович.

Аэропорт привел список продукции, на которую может распространяться маркировка “Халяль”:

мясо и мясная продукция,

рыба и рыбная продукция,

молоко и молочная продукция,

мясо и яйца птицы,

хлебобулочные и макаронные изделия,

фрукты, овощи, грибы,

кондитерские изделия,

чай, кофе, чайные и кофейные напитки,

и не только.

Ранее Telegraf.news рассказывал об акции “Тайный пассажир” от Национального аэропорта Минск. Это программа мониторинга качества услуг. Пассажиры должны оценить сферу оказания услуг в аэропорту, регистрацию, предполетный досмотр, таможенный и паспортный контроль и другое.

Минский аэропорт предложил белорусам стать «тайным пассажиром». И пообещал бонусы