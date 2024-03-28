Telegraf.news
ru

Национальный аэропорт Минск получил сертификат «Халяль». Что предложат пассажирам авиакомпаний?

Национальный аэропорт Минск получил сертификат «Халяль». Что предложат пассажирам авиакомпаний?
Подпишитесь на Телеграф:

Национальный аэропорт Минск получил сертификат на приготовление халяльной продукции. Клиенты авиакомпаний, которые обслуживает аэропорт, смогут выбрать халяльное питание на борту самолета еще на этапе покупки билетов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Сертификат позволит маркировать производимую и реализуемую продукцию бортового питания службы “Кэтеринг” знаком “Халяль”.

Состояние производства такой продукции в столичном аэропорту проанализировал председатель республиканского религиозного объединения «Духовное управление мусульман в РБ» муфтий Али Воронович.

Аэропорт привел список продукции, на которую может распространяться маркировка “Халяль”:

  • мясо и мясная продукция,
  • рыба и рыбная продукция,
  • молоко и молочная продукция,
  • мясо и яйца птицы,
  • хлебобулочные и макаронные изделия,
  • фрукты, овощи, грибы,
  • кондитерские изделия,
  • чай, кофе, чайные и кофейные напитки,
  • и не только.

Ранее Telegraf.news рассказывал об акции “Тайный пассажир” от Национального аэропорта Минск. Это программа мониторинга качества услуг. Пассажиры должны оценить сферу оказания услуг в аэропорту, регистрацию, предполетный досмотр, таможенный и паспортный контроль и другое.

Минский аэропорт предложил белорусам стать «тайным пассажиром». И пообещал бонусы

Темы: