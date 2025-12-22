Начинается. Белгидромет объявил оранжевую опасность из-за надвигающихся морозов

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Опубликовано: 22.12.2025 14:49 , Обновлено: 22.12.2025

Государственные синоптики из Белгидромета выпустили предупреждение о резком похолодании, которое надвигается на страну. Из-за волны холода в одном из регионов Беларуси уже на грядущую ночь объявили оранжевый уровень метеоопасности. Узнали, надолго ли задержатся холода и стоит ли белорусам рассчитывать на снежное Рождество.

Согласно оперативным прогноза Белгидромета, резкое похолодание начнётся уже к вечеру понедельника - к 21:00 температура воздуха резко пойдёт вниз и на Витебщине, где и объявили оранжевый уровень опасности, столбики термометров могут опуститься до -7.. -12°С.

Карта метеоопасностей на 22-23 декабря 2025 года

О плюсовой температуре днём на ближайшие три дня белорусам, судя по всему, можно забыть. Лишь на юго-западе Беларуси столбик термометра кое-где может подняться чуть выше нуля (не более +2°С во вторник и до +1°С в четверг). Жителям же остальной части страны нужно будет знатно утеплиться: ночные минимумы местами по северу страны могут быть весьма суровыми.

Прогноз температуры на ближайшие 3 дня от Белгидромета:

вторник, 23 декабря : ночью от -12°С по северо-востоку до +2°С по юго-западу страны, днём -2..-8°С, на юге и юго-западе -1..+2°С.

: ночью от -12°С по северо-востоку до +2°С по юго-западу страны, днём -2..-8°С, на юге и юго-западе -1..+2°С. среда, 24 декабря : ночью -8..-15°С, местами воздух будет охлаждаться до -18°С , днём в среднем по стране -3..-10°С.

: ночью -8..-15°С, местами воздух будет охлаждаться , днём в среднем по стране -3..-10°С. четверг, 25 декабря : ночью от -5°С по северу до -13°С по югу республике, местами до -16°С , днём по стране -6..+1°С.

Морозы пришли надолго?

Авторы тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie пояснили, что причиной резкого похолодания станет холодный арктический воздух, нагнанный усиливающимся антициклоом, в периферии которого оказалась территория Беларуси

Фото иллюстрационное

Самой холодной ночью, по расчётам специалистов канала, станет ночь со вторника на среду, 23–24 декабря. В этот день под утро температура может упасть , согласно самому холодному сценарию от канадской модели GEM, в среднем до -10..-13°С, по востоку и юго-востоку — до -14..-17°С.

Впрочем, это арктическое вторжение, по мнению специалистов, в Беларуси будет недолгим: самая холодная волна, с морозами за -20°С, должна пройти чуть восточнее Беларуси, и уже в католическое Рождество, 25 декабря, должно “потеплеть” до -2..-5°С.

А вот сильных снегопадов, увы, синоптики не прогнозируют. Снежка к Рождеству небесная канцелярия отсыплет разве что северо-восточным районам страны, но вряд ли снежный покров где-то превысит скромные 1-2 см.

Белорусы поделились в соцсетях редким явлением в небе. Есть шанс ещё увидеть?

Между тем белорусы в ожидании волны резкого похолодания в соцсетях устроили настоящий фото-флешмоб из редкого нынче явления - выглянувшего внезапно солнышка. Его редкими лучами в понедельник, 22 декабря, посчастливилось насладиться жителям Минска, Минской области, а также Гродно,