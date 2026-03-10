Началось. На Гомельщине зафиксировали первое подтопление и разлив реки

Опубликовано: 10.03.2026 18:35 , Обновлено: 10.03.2026

В Гомельской области власти зафиксировали первое подтопление талыми водами. Речь идет об участке автодороги Лучицы-Хвойня Петриковского района, где вырос уровень воды в реке Птичь. Протяженность участка — 100 метров, в глубина подтоплений пока не очень страшная — до 10 сантиметров.

В Гомельском областном управлении МЧС сообщили, что проезд по этому участку дороги возможен и легковым, и грузовым транспортом, на жизнеобеспечение населения подтопление никак пока не влияет.

Тем не менее, по предварительным данным Белгидромета, максимальные уровни воды в Гомельской области в период половодья ожидаются близкими к средним многолетним наблюдениям, а значит серьезных последствий половодья власти не прогнозируют.

Однако МЧС привело к полной готовности свои подразделения в регионе. В области ежесуточно проводится мониторинг потенциально опасных мест затопления. Создано три мобильных отряда в Гомеле, Жлобине и Мозыре, которые оперативно могут выдвинуться в любую точку области.