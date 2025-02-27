Начальник отдела гродненского предприятия получил срок за события 8-летней давности. По какой статье?

Опубликовано: 27.02.2025 20:28 , Обновлено: 27.02.2025

Суд Ленинского района города Гродно вынес приговор бывшему начальнику отдела одного из ОАО за получение взятки в крупном размере. Преступления, как установил суд, совершались в период с 2013 по 2017 год.

Как выяснилось в ходе процесса, мужчина, занимая руководящую должность, брал деньги от представителей иностранных компаний. В обмен на взятки он помогал этим компаниям выигрывать конкурсы на поставку инструментов и товаров для нужд предприятия, а также организовывал испытания их продукции, что в дальнейшем позволяло осуществлять закупки, сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Общая сумма взяток, полученных в виде безналичных перечислений на подконтрольную обвиняемому банковскую карту, составила более 7 тысяч долларов США. Этими деньгами он и члены его семьи (которые, как утверждается, не знали об их происхождении) пользовались как в Беларуси, так и за границей.

Обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и возместил полученный незаконным путём доход в полном объёме.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь (в редакции 2009 года) — получение взятки в крупном размере должностным лицом. Ему назначили наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, в течение 5 лет ему запрещено занимать руководящие должности и совершать юридически значимые действия.

Приговор ещё не вступил в законную силу, и у обвиняемого есть право на обжалование.

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