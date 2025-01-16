Нацбанк разрешил белорусам хранить ценности ещё в одном банке

Опубликовано: 16.01.2025 13:20 , Обновлено: 16.01.2025

Национальный банк Беларуси расширил лицензию ЗАО «Альфа-Банк». Как сообщили в пресс-службе регулятора, с 15 января банк имеет право предоставлять в аренду специальные помещения или сейфы для хранения документов и ценностей.

Если банк объявит о новой услуге, то клиенты — как физические, так и юридические лица — смогут арендовать ячейки или сейфы для хранения:

документов;

денежных средств;

ценных бумаг;

драгоценных металлов;

драгоценных камней;

других ценностей.

Такое решение Правление Нацбанка прописало в постановлении № 4 от 15 января 2025 года.

Стоимость новой услуги в «Альфа-Банке» пока не объявлена. В других белорусских банках цена аренды ячейки варьируется в зависимости от её размера и срока аренды, составляя в среднем около одного рубля в день.

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