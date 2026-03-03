Нацагентство оценило, сколько тысяч белорусских туристов остаётся на Ближнем Востоке

Опубликовано: 03.03.2026 08:08 , Обновлено: 04.03.2026

Национальное агентство по туризму установило точное количество белорусов, которые в настоящее время остаются в странах Ближнего Востока, которые в эти дни оказались под ударом из-за военных действий в Иране. Ведомство установило обратную связь с местными дипломатическими представительствами Беларуси и прорабатывает варианты возможной эвакуации туристов.

Судя по цифрам, озвученнымдиректором Национального агентства по туризму Кириллом Машарским в эфире гостелеканала “Первый информационный”, больше всего белорусских организованных туристов сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах - около 2,5 тысячи. В соседний Оман улетели на отдых ещё 319 белорусов, в Катар - около 200 человек. Таким образом, общее количество белорусов, отправившихся в эти ближневосточные страны по туристическим путёвкам, превышает 3 тыс. человек.

По словам Машарского, пока им рекомендовано оставаться в своих отелях и “спокойно вести свою жизнедеятельность в ожидании разрешения данной ситуации”. Единственную специфическую рекомендацию, которую дал белорусским туристам глава Нацагентство по туризму в связи с военными действиями в соседних Иране и Израиле - это избегать поездок в правительственные кварталы и местах, приближенные к военным объектам. Именно по ним, согласно официальным заявлениям официального Тегерана, стреляют иранские вооружённые силы, отвечая на обстрелы американцев и израильтян.

Из-за обострения ситуации в регионе белорусские дипломатические представительства открыли горячие линии, а также начали прорабатывать вопрос возможной эвакуации. Если она потребуется, из Катара, к примеру, людей готовы эвакуировать через Эр-Яда в Саудовской Аравии. По словам Машарского, в настоящее время в Дохе, столице Катара, сейчас находятся 186 туристов, ожидающих возвращения.

“Наш временный уполномоченный в Катаре провел с ними встречу. Люди спокойно ждут разрешения данной ситуации. Также прорабатывается вопрос возможной эвакуации их с помощью Эр-Яда в Саудовской Аравии. Но пока это вопрос в стадии проработки. Посмотрим, как будут развиваться события”, - пояснил чиновник.

Некоторым туристам, которые не смогли вовремя улететь из стран, где закрыли воздушное пространство, продлили срок пребывания, причём в отелях, по словам Машарского, им разрешили оставаться сверх положенного срока бесплатно.

Что же до тех туристов, которые только планировали свой отпуск в ОАЭ, Катаре или Омане, им туроператорам придётся вернуть стоимость путевки в полном объеме, заявили в Национальном агентстве по туризму.

Напомним, Национальное агентство по туризму выпустило на третьи сутки после начала войны США и Израиля с Ираном официальные рекомендации для граждан, находящихся в странах Ближнего Востока, которые оказались в эпицентре ракетных обстрелов.

Куда не стоит лететь белорусам. Нацагентство по туризму попросило не распространять фейки

Нацагентство призвало белорусов немедленно укрыться в безопасных местах и соблюдать меры предосторожности на фоне обострения конфликта в регионе. При этом чиновники рекомендовали белорусским туристам “не распространять недостоверную информацию”, не уточнив, что имеют в виду.