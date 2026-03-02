Куда не стоит лететь белорусам. Нацагентство по туризму попросило не распространять фейки

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Опубликовано: 02.03.2026 14:44 , Обновлено: 04.03.2026

Национальное агентство по туризму выпустило на третьи сутки после начала войны США и Израиля с Ираном рекомендации для граждан, находящихся в странах Ближнего Востока, которые оказались в эпицентре ракетных обстрелов.

Нацагентство призвало белорусов немедленно укрыться в безопасных местах и соблюдать меры предосторожности на фоне обострения конфликта в регионе. При этом чиновники рекомендовали белорусским туристам “не распространять недостоверную информацию”, не уточнив, что имеют в виду.

Впрочем, Нацагентство по туризму также настоятельно посоветовало не проводить съемку ударов, взрывов и их последствий, что может создать “прямую угрозу для жизни”.

Нацагентство попросило белорусов не покидать гостиницы или иные укрытия без крайней необходимости, а также рекомендовало неукоснительно соблюдать требования местных властей и администраций отелей, избегать мест массового скопления людей и опасных зон.

«Поддерживайте постоянную связь с родственниками и близкими на родине — сообщайте им о своём местонахождении и состоянии», — говорится в обращении.

Чиновники также попросили белорусов следить за официальными сообщениями местных властей.

Ранее МИД (Министерство иностранных дел) Беларуси предупредил о закрытии воздушного пространства рядом стран Персидского залива. В связи с этим гражданам, которые планировали поездки, включая транзитные, настоятельно рекомендовали уточнять оперативную информацию об изменениях маршрутов у авиаперевозчиков и туроператоров. В целях личной безопасности в ведомстве призвали и вовсе воздержаться от поездок в затронутые конфликтом страны.

Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что консульские службы Беларуси в Израиле, Иране, Катаре и ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратах) уже оказывают необходимое содействие гражданам, которые пострадали из-за эскалации.

К слову, для оперативной связи опубликованы не только основные номера дипмиссий, но и экстренные каналы. Например, в Иране белорусы могут обратиться по телефону +98 912 215 29 35 , а в ОАЭ — в Генеральное консульство в Дубае по номеру +971 54 212 03 60 .

Помимо этого, работает горячая линия Министерства иностранных дел по консульским вопросам: +375 17 379 27 75 . Также круглосуточная связь обеспечена через Национальное агентство по туризму по телефону +375 17 377-54-46 .

Какие страны затронула война США, Израиля и Ирана

В Национальном агентстве по туризму не публиковали никаких карт и списков стран, куда сейчас не стоит лететь или где опасно находиться белорусским туристам. Тем не менее мы подготовили для вас основные сведения.

В первую очередь конфликт затронул страны Персидского залива. Все дело в том, что Иран нанес ответные удары по государствам, на территории которых расположены американские военные базы. А это такие популярные туристические страны:

ОАЭ (атакована авиабаза Аль-Дхафра, аэропорт Дубая и отель Fairmont The Palm);

Катар;

Кувейт;

Бахрейн;

Саудовская Аравия;

Оман.

По всем этим странам были пуски иранских ракет и дронов (беспилотных летательных аппаратов).

Также пострадали Ирак и Иордания, где Иран атаковал базы США. В Иордании также фиксировались перехваты иранских ракет.

Тем временем в Ливане местная террористическая организация «Хезболла» начала столкновения с Израилем.