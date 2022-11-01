На журфаке БГУ решили оставить только две специальности из пяти
На факультете журналистики БГУ в следующем учебном году решили оставить только две специальности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования 1 ноября 2022 года.
Готовить будущих сотрудников СМИ планируют только по специальностям «журналистика» и «информация и коммуникация».
В Минобразования объяснили это «приведением с соответствие с общегосударственным классификатором Беларуси «Специальности и квалификации».
Сейчас на журфаке в БГУ учат по пяти специальностям. Это «журналистика (печатные СМИ)», «журналистика (аудиовизуальная)», «журналистика (веб-журналистика)», «журналистика международная», а также «информация и коммуникация».
Также в министерстве сообщили, что решили ввести на журфаке «профильный подход». Это значит, что студенты смогут выбрать себе направление «для углубленного изучения конкретной области журналистики».
А именно:
- «авторская журналистика и блоггинг»;
- «цифровые медиаплатформы»;
- «журналистика и информационная безопасность»;
- «деловая журналистика и бизнес-коммуникации»;
- «научная журналистика».
Для студентов специальности «информации и коммуникации» предложили такие направления:
- «политическая коммуникация»;
- «маркетинговые коммуникации»;
- «реклама и PR»; «интернет-коммуникации».
Разделения на группы по профилям начнется с третьего курса.
Ранее Телеграф писал, что Министерство образования Беларуси 12 октября опубликовало постановление, в котором прописало отдельные условия поступления в вузы абитуриентов с целевым направлением («целевиков»).
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[info_b]Напомним, выпускники 2023 года не будут сдавать централизованное тестирование (ЦТ), а только централизованный экзамен (ЦЭ) со сдачей двух предметов. Один из них — белорусский или русский язык по выбору, второй — профильный экзамен в зависимости от специальности.[/info_b]