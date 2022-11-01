На журфаке БГУ решили оставить только две специальности из пяти

Опубликовано: 01.11.2022 10:57 , Обновлено: 01.11.2022

На факультете журналистики БГУ в следующем учебном году решили оставить только две специальности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования 1 ноября 2022 года.

Готовить будущих сотрудников СМИ планируют только по специальностям «журналистика» и «информация и коммуникация».

В Минобразования объяснили это «приведением с соответствие с общегосударственным классификатором Беларуси «Специальности и квалификации».

Сейчас на журфаке в БГУ учат по пяти специальностям. Это «журналистика (печатные СМИ)», «журналистика (аудиовизуальная)», «журналистика (веб-журналистика)», «журналистика международная», а также «информация и коммуникация».

Также в министерстве сообщили, что решили ввести на журфаке «профильный подход». Это значит, что студенты смогут выбрать себе направление «для углубленного изучения конкретной области журналистики».

А именно:

«авторская журналистика и блоггинг»;

«цифровые медиаплатформы»;

«журналистика и информационная безопасность»;

«деловая журналистика и бизнес-коммуникации»;

«научная журналистика».

Для студентов специальности «информации и коммуникации» предложили такие направления:

«политическая коммуникация»;

«маркетинговые коммуникации»;

«реклама и PR»; «интернет-коммуникации».

Разделения на группы по профилям начнется с третьего курса.

Ранее Телеграф писал, что Министерство образования Беларуси 12 октября опубликовало постановление, в котором прописало отдельные условия поступления в вузы абитуриентов с целевым направлением («целевиков»).

Раньше всех? Минобразования приказало зачислить «целевиков» в вузы до 13 июня

[info_b]Напомним, выпускники 2023 года не будут сдавать централизованное тестирование (ЦТ), а только централизованный экзамен (ЦЭ) со сдачей двух предметов. Один из них — белорусский или русский язык по выбору, второй — профильный экзамен в зависимости от специальности.[/info_b]