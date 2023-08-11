«На всех не хватит» - Грибник ошарашил белорусов. Где стоит ехать в лес на выходных?
Практически всю прошедшую неделю, то в одном, то в другом районе Беларуси, шли дожди. Теплая погода и влага дали о себе знать: соцсети заполонили фото и видео от грибников с итогами «тихой охоты». Но в то время как одни в восторге от изобилия даров леса, другие сетуют, что грибов мало, а если и есть, то они червивые. Так стоит ли на выходные ехать в лес? Где грибов много, а где действительно, не густо?
Грибник из Минской области похвастался урожаем боровиков и подосиновиков, которые он собрал под Жодино. По его словам, чтобы набрать корзину грибов, ему потребовалось пару часов, но признал, что в целом “ситуация не очень”.
А вот результат “тихой под” Жлобином. “Можно найти”, поделился итогом похода в лес участник тг-канала “Грибы Беларуси”.
Грибник из Вилейского района посетовал, что много старых и червивых грибов. Но, подосиновики и лисички есть:
В целом же, один из участников сообщества “Грибы Беларуси” отметил, что люди стали мало выкладывать в группу фото с “тихой охоты”, на что другой ему ответил, буквально ошарашил: “Грибы есть, но на всех не хватит. В качестве примера упомянул Колодищи: “уже больше грибников чем грибов, даже в будний день”.
Жалуются на отсутствие грибов и в Воложинском районе Минской области: “…почти ничего не нашли… останавливались в парочке мест, но тоже не густо. В итоге за день катаний в 2 ножа смогли набрать ведёрко (литров 8-9) и пакетик зонтиков”.
Зато под Мозырем, судя по фотоотчету, грибы есть:
А вот в TikTok все выглядит еще веселее. Если верить подписи видео, то столько грибов собрали под Минском.
[link href=“https://www.tiktok.com/@korolevaminska?refer=embed” title=“@korolevaminska” target=“_blank” rel=“noopener”] @korolevaminska [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-6783753877360642821?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - user4666416915068” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - user4666416915068 [/link]
Правда, в комментариях люди в основном пишут, что минимум половину урожая придется выбросить, так как грибы будут червивыми, и что люди устанут перебирать их. На что один из пользователей написал: “Вот кто нибудь бы сказал: молодцы, респект! Один только негатив в комментах. Это наверное от зависти”.
А вот сколько грибов собрали 7 августа в Логойском районе:
[link href=“https://www.tiktok.com/@dnevnik.gribnika?refer=embed” title=“@dnevnik.gribnika” target=“_blank” rel=“noopener”] @dnevnik.gribnika [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7264526896493611781?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - dnevnik.gribnika” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - dnevnik.gribnika [/link]
Вот еще один грибник хвастается обилием белых и подосиновиков в Беларуси. Правда, точную локацию не назвал:
[link href=“https://www.tiktok.com/@gribnik_by_official?refer=embed” title=“@gribnik_by_official” target=“_blank” rel=“noopener”] @gribnik_by_official [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1?refer=embed” title=“гриб” target=“_blank” rel=“noopener”] #гриб [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B2023?refer=embed” title=“грибы2023” target=“_blank” rel=“noopener”] #грибы2023 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?refer=embed” title=“природа” target=“_blank” rel=“noopener”] #природа [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA?refer=embed” title=“подосиновик” target=“_blank” rel=“noopener”] #подосиновик [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7263557202390846214?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - gribnik_by” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - gribnik_by [/link]
Ранее Телеграф писал о том, что под Гомелем женщина съела ядовитый гриб и умерла. Почитайте, как отличить ложные от настоящих:
Под Гомелем женщина съела ядовитый гриб и умерла. Как отличить ложные от настоящих?