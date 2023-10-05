На Витебщине появился библиобус. Что это такое?

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Опубликовано: 05.10.2023 12:16 , Обновлено: 05.10.2023

По Полоцкому району Витебской области на днях начал курсировать новый библиобус. О том, что это такое и для чего он нужен, 5 октября рассказали в Министерстве культуры Беларуси.

Библиобус в торжественной обстановке презентовали в агрогородке Островщина. Мероприятие провели в рамках реализации комплекса мер по развитию Полоцкого района. Ключи от стильного, компактного, современного автомобиля вручили заместителю директора Полоцкой районной централизованной библиотечной системы Александру Бондареву. Однако это не обычная машина!

Оказывается, на Полотчине теперь появился автомобиль, который будет оказывать библиотечное обслуживание отдаленных деревень.

«Это не просто микроавтобус, а целый библиотечный передвижной комплекс, имеющий отсек обслуживания – современный информационный центр с книжными стеллажами», – пояснили в министерстве.

Сейчас такие библиотеки на колесах пользуются настоящей популярностью на селе. Особенно это касается пожилых людей, которые с нетерпением ждут не только поступления новых книг и периодики, но также с удовольствием рады пообщаться с библиотекарем, узнать у него новости и поделиться своими.

Ранее Телеграф писал, что в каждом регионе Беларуси при исполкомах создали советы пожилых граждан, которые занимаются вопросами ремонта дорог, переноса остановки транспорта и многим другим.

«Это и ремонт дороги» – В Минтруда рассказали, зачем создали по всей Беларуси «советы пожилых» и чем они занимаются