"Это и ремонт дороги" – В Минтруда рассказали, зачем создали по всей Беларуси "советы пожилых" и чем они занимаются

Опубликовано: 04.10.2023 17:10 , Обновлено: 04.10.2023

В каждом регионе Беларуси при исполкомах создали советы пожилых граждан. Об этом рассказали 4 октября в Министерстве труда и социальной защиты нашей страны.

Всего таких советов было создано – 140, а в их работе задействовали 1,5 тыс. человек.

Но что же это за совет и чем он занимается?

«Совет пожилых граждан – это постоянно действующий консультативно-совещательный орган, который создается решением местного органа власти», – объяснили в Минтруда и соцзащиты.

Интересный факт в том, что самому молодому в совете 65 лет. А самым старшим является житель Гродненской области, которому сейчас целых 98.

«Представители таких советов держат руку на пульсе своего района (поселка), замечают проблемные вопросы и предлагают пути их решения», – прокомментировали в министерстве.

Стоит добавить, что советы пожилых граждан занимаются вопросами ремонта дорог, переноса остановки транспорта, открытия мастерской по ремонту обуви или парикмахерской, установки дополнительной скамейки в парке и многим другим.

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