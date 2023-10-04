"Это и ремонт дороги" – В Минтруда рассказали, зачем создали по всей Беларуси "советы пожилых" и чем они занимаются
В каждом регионе Беларуси при исполкомах создали советы пожилых граждан. Об этом рассказали 4 октября в Министерстве труда и социальной защиты нашей страны.
Всего таких советов было создано – 140, а в их работе задействовали 1,5 тыс. человек.
Но что же это за совет и чем он занимается?
«Совет пожилых граждан – это постоянно действующий консультативно-совещательный орган, который создается решением местного органа власти», – объяснили в Минтруда и соцзащиты.
Интересный факт в том, что самому молодому в совете 65 лет. А самым старшим является житель Гродненской области, которому сейчас целых 98.
«Представители таких советов держат руку на пульсе своего района (поселка), замечают проблемные вопросы и предлагают пути их решения», – прокомментировали в министерстве.
Стоит добавить, что советы пожилых граждан занимаются вопросами ремонта дорог, переноса остановки транспорта, открытия мастерской по ремонту обуви или парикмахерской, установки дополнительной скамейки в парке и многим другим.
Ранее Телеграф писал о том, что Министерство труда не проиндексировало белорусам минимальную зарплату за август. Этот показатель остался каким и был — 554 рубля. В материале объяснили, почему.
В Минтруда рассказали, почему не проиндексировали белорусам «минималку» за август