На севере Беларуси объявили об отключении отопления. В каких областях ещё топят?

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Опубликовано: 15.04.2025 09:05 , Обновлено: 15.04.2025

Вслед за Брестской и Гродненской областями, о завершении отопительного сезона теперь объявили и власти ещё одного региона. Как сообщается, подачу тепла потребителям на севере страны планируют прекратить уже 15 апреля. Где батареи ещё останутся тёплыми?

Решение по Витебской области коснулось всех категорий потребителей тепловой энергии — и предприятий, и социальных объектов, и жилого фонда.

При этом облисполком сделал оговорку. Если среднесуточная температура наружного воздуха опустится ниже +8°C, поставщики тепловой энергии введут так называемый режим «протапливания» для объектов социальной сферы (школ, детских садов, больниц и т. п.). Напомним, отопительный сезон на Витебщине в этом году стартовал 1 октября (для соцобъектов) и 4 октября (для жилого фонда).

Когда отключат отопление в Беларуси?

Такое решение принимается местными исполнительными и распорядительными органами (облисполкомами и Мингорисполкомом) на основании погодных условий. Как правило, отопление отключают после того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней подряд держится на уровне +8°C и выше . В соцобъектах отопление отключается в последнюю очередь.

В каких областях ещё топят?

Таким образом, к завершающим отопительный сезон Гродненской и Брестской областям присоединилась и Витебская. По всей видимости, в остальных регионах — Могилёвской, Гомельской и городе Минске — отопление пока продолжает подаваться. ЖКХ Минщины, в свою очередь, объявляло о переходе на режим «протапливания» ещё 21 марта.

ЖКХ объявило о переходе на «протапливание» в одном регионе Беларуси. Какую температуру в квартирах пообещали и когда отключат?