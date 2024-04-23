"На сайте уже ничего нету" — Новую коллекцию Mark Formelle со славянским орнаментом раскупили за сутки

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Опубликовано: 23.04.2024 11:03 , Обновлено: 23.04.2024

Популярный у белорусов бренд одежды и нижнего белья Mark Formelle выпустил новую коллекцию, главной изюминкой которой стал славянский орнамент. Пользователи соцсетей писали, что за сутки после релиза на сайте уже ничего не было, однако к утру вторника, видимо, ассортимент обновили.

На официальном сайте MF сказано, что при создании одежды дизайнерывдохновлялись “аутентичным геометрическим орнаментом с его историческим и национальным характером”. Всего в новой коллекции 8 принтов, которые “призваны вернуть интерес к традициям и осовременить культурное наследие”.

“Одни узоры олицетворяют память о предках, вторые высказывают обращение к богам-покровителям, третьи символизируют природные явления, а четвёртые отображают чувства и надежды человека”, — отметили в пресс-службе бренда.

В коллекцию вошли повседневные образы для всей семьи в традиционных оттенках: красный, светло-серый, молочный и хаки. Цены на модели такие:

женская футболка – 17,99 рублей;

женский топ – 19,99 рублей;

женские брюки – 69,99 рублей;

женская толстовка – 89,99 рублей;

мужские шорты — 69,99 рублей;

мужская футболка – 39,99 рублей;

мужские брюки – в 79,99 рублей.

В соцсетях пользователи писали, что спустя сутки на сайте уже было пусто, на что в Mark Formelle ответили: “Это однозначно успех”.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусская компания Mark Formelle представила свою новинку — носочки-недельки. В наборе — семь пар белых носков с забавными кошачьими принтами и надписями с названием дней недели на белорусском языке: “чтобы точно не забыть, какой сегодня день”, пояснили в компании.

«Все разные, но одинаковые» — Mark Formelle предложила белорусам носки-недельки. По чём?