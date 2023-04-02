На понедельник в Беларуси снова желтый уровень. Где пойдет снег?

Опубликовано: 02.04.2023 15:41 , Обновлено: 02.04.2023

В Белгидромете сообщили, что 3 апреля, в понедельник, в Беларуси снова объявлен желтый уровень опасности. В этот раз из-за ветра по западной половине Республики.

Синоптики прогнозируют, что местами порывы ветра будут достигать скорости о 15-18 м/с (54-64 км/час). А ночью и утром на некоторых дорогах Беларуси – гололедица.

В понедельник в Беларусь снова придет циклон сюга и принесет осадки в виде снега и дождя. “Западная половина Беларуси попадет на его холодную окраину, где будут отрицательные температуры и осадки в виде снега. На юго-востоке РБ дождь и +3..+7°”, - сообщил тг-канал Nadvor’e.

“Циклон не очень активный, т.е. не как прошлый раз, но, боюсь, не сильный снег будет идти также весь день в понедельник. ECMWF к 9 утра понедельника прогнозирует снежный покров 2-7 см”, - рассказал автор погодного ресурса.

В свою очередь, в Белгидромете сообщают, что 3 апреля погоду в Беларуси будет определять не только атмосферный фронт, но и холодная воздушная масса, поступающая с севера Европы.

В понедельник в Беларуси обещают облачное небо. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от -5°С по северо-западу до +5°С по юго-востоку, максимальная днем составит -1..+6°С.