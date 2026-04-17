На Полесье решили открыть для туристов вышку с видом на саркофаг ЧАЭС

Опубликовано: 17.04.2026 09:21 , Обновлено: 17.04.2026

На территории Полесского радиационно-экологического заповедника в Беларуси планируют открыть смотровую вышку. С неё туристы смогут увидеть тот самый саркофаг Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) - защитное сооружение "Укрытие", возведённое над пострадавшим в аварии 1986 года четвертым энергоблоком.

С территории Беларуси чернобыльский саркофаг при хороших погодных условиях можно увидеть и сейчас. Для этого достаточно подняться на пожарную вышку. Но этот объект для посетителей не предназначен, так что ситуацию решили исправить.

Для лучшего обзора руководство решило оборудовать специальную смотровую площадку для туристов. Она будет возвышаться более чем на 5 метров, к ней возведут безопасный подъем и оборудуют всем необходимым, а гостям для лучшего обзора предложат бинокли. Таким проект в комментарии госагентству БЕЛТА расписал директор заповедника Алексей Тишковец.

По его словам, строительство смотровой площадки уже ведётся и первые туристы смогут ей воспользоваться уже этим летом, предварительно - в июне.

По словам Тишковца, расширяя подобным образом инфраструктуру Полесского радиационно-экологического заповедника, его руководству удаётся с каждым годом увеличивать число туристов. Согласно официальным данным, только за 2025 год число посетителей заповедника выросло более чем на тысячу человек.

Между тем, сам саркофаг над Чернобыльской АЭС в настоящее время остаётся объектом тщательного внимания украинских и международных экспертов. Он сильно пострадал после взрыва беспилотника, врезавшегося в защитный купол в феврале 2025 года.

Саркофаг над Чернобыльской АЭС может рухнуть — директор ЧАЭС

По словам директора Чернобыльской АЭС Сергея Тараканова, для обрушения купола саркофага теперь достаточно даже взрыва неподалеку, а в условиях не прекращающегося военного конфликта Украины с Россией такой вариант развития событий полностью исключить невозможно. Прямое попадание не обязательно, так как конструкции ослаблены. Ремонтные работы, по словам специалистов, займут годы и ещё больше задержат запланированный демонтаж высокорадиоактивных материалов.