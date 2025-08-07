На пассажирском транспорте Минска установили «тревожные кнопки»

Опубликовано: 07.08.2025 10:39 , Обновлено: 07.08.2025

Городской пассажирский транспорт Минска оборудовали "тревожными кнопками". О новом функционале 7 августа рассказали в пресс-службе государственного предприятия "Минсктранс".

В “Минсктрансе” пояснили, что “тревожные кнопки” решили установить для обеспечения комфорта и безопасности поездок, которые предприятие назвало своим приоритетом.

“Для оперативного пресечения нарушений общественного порядка, совершаемых в транспортных средствах предприятия, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья водителей и пассажиров в городском пассажирском транспорте установлен и уже действует функционал “тревожной кнопки”, - заявили на предприятии.

Там пояснили, что “тревожная кнопка” позволяет водителю оперативно вызвать наряд милиции, а основанием для вызова могут послужить как совершённые гражданами административные правонарушений и преступления, так и происшествия иного рода.

Кроме того, “тревожными кнопками” оборудовали и смартфоны контролеров. Они смогут нажимать её в том случае, если пойманный им в автобусе или троллейбусе “безбилетник” попытается скрыться с места ведения административного процесса или своими действиями будет препятствовать выписыванию штрафа.

Ранее Telegraf.news рассказал, как в прошлом году на безбилетника в Минске завели уголовное дело.

На безбилетника в Минске возбудили уголовное дело. За что?