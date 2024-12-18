На одном из КПП на границе с Литвой начали ремонт. Где и на сколько изменили маршрут движения?

Опубликовано: 18.12.2024 07:54 , Обновлено: 18.12.2024

Вечером 17 декабря Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси сообщил о начавшемся ремонте на одном из контрольно-пропускных пунктов на границе с Литвой. Узнали, как долго продлится и как повлияет на движение транспорта на границе.

Речь идёт о пункте пропуска “Бенякони” (сопредельный литовский “Шальчининкай”), на въезде в который в ближайшие две недели специалисты будут менять цементобетонное дорожное покрытие.

На время ремонта движение грузовых и легковых автомобилей на белорусском КПП решили организовать через прилегающую территорию - там уже установили соответствующие указатели. В таком режиме движение будет организовано как минимум до 31 декабря 2024 года - такие сроки озвучили в ГТК.

При этом в ведомстве рассчитывают на то, что на время прохождения границы для транспорта ремонтные работы существенно не повлияют, поскольку и сейчас КПП работает не на пределе своих пропускных возможностей. По мнению белорусских таможенников, виной тому “медленная и неритмичная работа контролирующих служб сопредельной стороны”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне Государственный пограничный комитет также предупредил о “возможном росте очередей” на двух КПП с Литвой — “Мядининкай” (“Каменный Лог”) и “Шальчининкай” (“Бенякони”). По информации литовской стороны, которую привели в ГПК, там запланировали технические работы.

ГПК Беларуси предупредил о «росте очередей» на двух погранпереходах с Литвой