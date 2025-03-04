На набережной в Минске поставили знаки, которых нет в ПДД. Что означают?

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Опубликовано: 04.03.2025 14:02 , Обновлено: 04.03.2025

В Минске в двух местах на набережной вдоль Свислочи поставили знаки, которых нет в Правилах дорожного движения (ПДД). Впрочем, это знаки не для пешеходов, не для велосипедистов и не для автомобилистов.

Выглядит знак так: белый круг с красной обводкой, в середине - черный якорь, перечеркнутый красной линией. Это знак «Якоря не бросать», обозначающий зону подводного перехода кабелей и трубопроводов, проложенных по дну водоема. В акватории, ограниченной такими знаками, запрещено использовать якоря, опускать цепи и пр.

Знак используют для предотвращения повреждения подводных коммуникаций.

Фото: Onliner

Как [link href=“https://auto.onliner.by/2025/03/04/vozle-svislochi-v-minske-poyavilis-neobychnye-znaki” target=“_blank” rel=“noopener”] написало [/link] издание Onliner, эти знаки можно заметить как минимум в двух местах в столице: возле моста через Свислочь на улице Орловской, а также недалеко от Белгосцирка (тоже около моста).

Фото: Onliner

«В ПДД такие знаки отсутствуют, устанавливаем их не мы. Есть отдельная организация», - ответили порталу в Госавтоинспекции.

Ранее Telegraf.news писал, что сотрудники ГАИ Беларуси объяснили, что нужно сделать, чтобы в том или ином месте по желанию людей установили дорожный знак. По словам представителей ведомства, “это не делается просто так”, поэтому важно соблюсти ряд требований.

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