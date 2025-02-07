ГАИ объяснила, как белорусам добиться установки дорожных знаков. Зрители в TikTok призвали разобраться с другой проблемой

Опубликовано: 07.02.2025 16:06 , Обновлено: 07.02.2025

Сотрудники ГАИ Беларуси объяснили, что нужно предпринять, чтобы в том или ином месте по вашему желанию установили дорожный знак. По словам представителей ведомства, "это не делается просто так", поэтому важно соблюсти ряд требований. В ответ на подобного рода советы пользователи TikTok призвали ГАИ обратить внимание на более актуальную, по их мнению, проблему.

Но сперва о советах. Для того, чтобы на проблемном или аварийном участке дороги установили знак, нужно обратиться в городской или районный исполнительный комитет — именно они занимаются вопросами организации дорожного движения. Далее следует подать письменное заявление, в котором необходимо описать проблему и предоставить обоснование.

“После этого ваши данные и запрос передадут в компетентные органы. Комиссия по безопасности дорожного движения изучит вопрос, проведёт обследование территории, оценит ситуацию и примет решение”, — пообещали в ГАИ и напомнили, что “самовольная установка знаков запрещена законом”.

На, казалось бы, полезные рекомендации белорусы под видео отреагировали по-разному. Одни благодарили инспекторов за важную информацию, а другие призывали обратить внимание на более важную вещь — качество дорог.

“Дорогу я хочу, а не знак! Знаков полно. У нас неровная дорога через каждый километр”, — пожаловался в комментариях один из пользователей TikTok. Другой поинтересовался: “Подскажите, куда обратиться по ремонту дорожного покрытия? Председатель сельсовета, 115 и ДРСУ не реагируют…”

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске в скором времени должны появиться новые дорожные знаки, которых нет в действующей редакции ПДД. В ГАИ ГУВД Мингорисполкома показали, как они будут выглядеть, где их можно будет встретить и что будут означать.

В Минске решили устанавливать новые дорожные знаки, которых нет в ПДД. Где и что будут означать?

Также мы рассказывали о другом эксперименте, анонсированном столичной ГАИ. Там заявили, что уже этой весной на отдельных участках в Минске начнут наносить разметку непривычного для глаза белорусских автомобилистов и пешеходов синего цвета.

ГАИ анонсировала синюю разметку на дорогах Беларуси. Что будет означать?