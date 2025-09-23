На Минщине отправили ОМОН с дронами на железную дорогу

Опубликовано: 23.09.2025 10:13 , Обновлено: 23.09.2025

Милиция Минщины отчиталась о рейдовых мероприятиях, проведённых на железной дороге - на путях вблизи ж/д станций. В рейды отправились не только рядовые милиционеры, но и сотрудники ОМОН, а патрули дополнительно вооружили дронами.

Как пояснили в официальном Telegram-канале УВД Миноблисполкома, с помощью беспилотников милиция решила вычислять “правонарушения в области обеспечения безопасности на объектах транспорта”. Судя по кадрам видео, опубликованных пресс-службой, речь о тех, кто переходит железнодорожные пути в неположенных местах, вне специально оборудованных переходов.

Судя по кадрам, снятым в ходе рейда сотрудников Дзержинского РОВД, после обнаружения таких нарушителей, к ним оперативно направляют наряд сотрудников ОМОН, а те уже, вероятно, сопровождают нарушителей для составления протокола.

В УВД Миноблисполкома подчеркнули, что проведённые рейды не будут единичными и анонсировали аналогичные рейдовые мероприятия на территории других районов Минской области.

Что грозит нарушителям?

За проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в местах, не предназначенных для их пересечения, в Беларуси можно получить штраф в размере до 2 базовых величин (сегодня это 84 рубля ).

Впрочем, как ранее сообщал Telegraf.news, это далеко не единственное нарушение, за которое могут привлечь на железной дороге. В статье 18.2. Кодекса об административных правонарушениях прописаны как минимум четыре случая, в которых белорусам грозит штраф за нарушение правил, “обеспечивающих безопасность движения” на железнодорожном транспорте (они также распространяются на городской электрический транспорт, то есть трамваи).

Милиция объявила рейды по ж/д станциям. Кого из белорусов пообещала «изымать» с остановок в течение 6 дней?