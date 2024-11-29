На Минщине милиция объявила рейды по дворам и "общественным местам"

Опубликовано: 29.11.2024 17:42 , Обновлено: 29.11.2024

В милиции Минской области сообщили, что на территории Стародорожского района с 30 ноября по 1 декабря решили провести профилактическую акцию "Трезвый двор". В рамках нее правоохранители пообещали пройтись по дворам и "общественным местам".

Акцию запланировали провести для профилактики правонарушений, которые совершают в “общественных местах”, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. А продлится она с 6:00 30 ноября до 2:00 1 декабря .

Пообещали привлечь силы и средства Стародорожского РОВД (какие именно средства, не уточнили) и членов добровольных дружин. По словам первого замначальника РОВД Сергея Тышкевича, основные цели и задачи “Трезвого двора” - это:

улучшить “криминогенную обстановку в общественных местах”,

пресечь правонарушения во дворах, около магазинов, где продают спиртное, а также возле объектов общественного питания и “увеселительных заведений”,

посмотреть, есть ли в “общественных местах” надписи с рекламой “наркомагазинов” и устранить ее,

пояснить руководителям магазинов и объектов общественного питания о необходимости оперативно сообщать в ОВД о пьяных посетителях,

рассказать белорусам о правовой ответственности за кражи, грабежи, хулиганство и не только.

Ранее Telegraf.news писал, что сотрудник милиции Могилевской области рассказал в официальном аккаунте ведомства в TikTok, за какое поведение в отношении прохожих белорусам грозит штраф до 1200 рублей или административный арест.

«Со мной так муж знакомился» — В милиции предупредили о штрафе до 1200 BYN за такое обращение к прохожим. У белорусов возникли новые вопросы