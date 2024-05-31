«На мастера 50 BYN хватит?» - Бобруйчанка пожаловалась на страховку после «потопа». В TikTok объяснили

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Опубликовано: 31.05.2024 10:20 , Обновлено: 31.05.2024

Жительница Бобруйска выложила в соцсети TikTok видео, в котором пожаловалась на слишком маленькую страховую выплату, которую она получила от компании "Белгосстрах" после того, как её квартиру затопили соседи. По словам девушки, страховая оценила причинённый ей ущерб всего в 50 рублей, что меньше, чем ежемесячные платежи по страховке. Однако зрители в комментариях не поддержали её возмущения, а объяснили, как следовало поступить, чтобы получить большую сумму выплат.

По словам автора ролика, квартиру в “Белгосстрахе” она застраховала на 12 тыс. рублей, а ежемесячный платёж по страховке составляет 72 рубля, которые она исправно платила на протяжении многих лет. Столкнувшись с неприятной ситуацией, когда квартиру затопили соседи сверху и договориться с соседом о возмещении убытков не удалось, девушка с актом осмотра квартиры из местной жилищно-эксплуатационной организации обратилась в страховую в надежде получить компенсацию.

Однако выплата, предложенная компанией её мягко говоря удивила - за подтопленную от потолка до пола стену на кухне девушке предложили всего 50 рублей.

“На грунтовку клей, обои и краску, а также работу мастеров, которые всё это будут делать. Хватит ли мне этих 50 рублей хотя бы просто чтобы нанять мастера?” - задалась вопросом автор ролика.

В комментариях под видео, коих набралось уже больше трёх сотен, нашлось немало тех, кто жаловался на аналогичные ситуации с необоснованно малыми, по их мнению, выплатами по страховкам. Причём для многих, судя по комментариям, печальный опыт обращения в страховую становился поводом от полного отказа от страховки.

“Страховка ничего не дала, кроме траты нервов и беготни везде”, - пояснила одна из зрительниц.

Однако, немало комментариев было прямо противоположных: зрители, удивляясь столь малой сумме страховых выплат, делились своим позитивным опытом.

“Не может быть такого. Всегда страхую, дождём один раз залило. Так выплатили и на обои, и на клей, и на работу. Вышло прилично, столько даже не стоило”, - выразила сомнения по поводу точности расчётов одна зрительница.

“У меня был уголок затоплен в комнате, “Белгосстрах” обсчитал всю комнату полностью, потолок и стены (шпатлёвка, грунтовка, клей, обои), около 800 рублей”, - рассказала другая девушка.

“Мне заплатили очень хорошо, хотя залито было совсем немного. Оплатили все обои в самой большой комнате, хотя залито было около одной полосы только. Плюс все работы дополнительно по чеку возместили”, - поделилась своим опытом третья.

Некоторые комментаторы дали автору ролика советы по поводу того, как можно добиться более справедливой компенсации в подобных случаях. Так, один из зрителей из того же города Бобруйска рассказал, что, столкнувшись с аналогичной проблемой, вначале зарегистрировал заявку а “Белгосстрахе”, затем обратился в частную компанию, которая провела ремонт в квартире, а акт выполненных работ принёс в страховую.

“Заплатили почти в 2 раза больше суммы, указанной в акте”, - поделился результатами мужчина.

“Нанимаете официальную строительную организацию, делают работы, берете официальные документы с расчетом и чеком и в страховую. Все оплатят”, - подтвердил его слова другой пользователь.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в Беларуси с этого года на ряду с обязательным и добровольным страхованием ввели третий вид — “вмененное страхование”. Порядок его проведения регламентирован в Законе “О страховой деятельности”, который в январе 2024 года подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

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