«На лету ловить не получится» — Дорожники рассказали, как будут убирать снег зимой в Беларуси

Опубликовано: 22.11.2022 13:34 , Обновлено: 22.11.2022

Представители белорусских дорожных служб на пресс-конференции 22 ноября рассказали, готовы ли они к снегопадам.

Как сказал главный инженер Управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Артем Ганчар, даже если в Беларусь придет циклон, подобный знаменитому «Хавьеру», дорожники к нему готовы, передает Смартпресс.

При этом отметил, что в таких погодных условиях белорусам все равно «придется потерпеть», ведь «снег на лету ловить не получится».

В свою очередь представитель КУП «Минскоблдорстрой» Валентин Вовченко добавил, что во всех районах Минска дорожные службы оснащены снегоочистителями, пескосолераспределителями, грейдерами и тракторами.

А если этого не хватит, то, как заверили дорожники, с техникой помогут сельхозпредприятия и промышленные предприятия.

[info_b]«Хавьер» — активный снежный циклон, который прошел 15 марта 2013 года главным образом на территории Беларуси. Порывы ветра составляли 20-24 метра в секунду, максимальная скорость — до 28 м/с. В Минске толщина снежного покрова увеличилась всего на 11 сантиметров, тогда как максимально зафиксированный прирост за сутки составил 26 сантиметров (1956, 1992). При этом, общая толщина снежного покрова составила 57 сантиметров, а в результате сильной метели, активно переносившей снежные массы, во многих местах сугробы были еще выше, что привело к транспортному коллапсу.[/info_b]

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