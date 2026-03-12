На каких белорусских реках уровень воды вырос на 68 см за сутки

Опубликовано: 12.03.2026 15:55 , Обновлено: 12.03.2026

Белгидромет обновил данные о росте уровней воды на белорусских водоемах. По данным государственного погодного ведомства, за прошедшие сутки ещё несколько рек очистились от льда среди них: Неман у Белицы и Гродно, а также приток Припяти река Горынь деревни Малые Викоровичи.

Тем времнем Березина у города Березино превысила отметки выхода воды на пойму. Однако на многих реках все ещё стоит лед.

“По состоянию на 12 марта на большинстве рек бассейна Западной Двины, на Днепре, Соже, большем протяжении Березины, а также на отдельных участках Немана, Вилии, Припяти и некоторых их притоках наблюдается ледостав, ледостав с полыньями и разводьями, отмечается вода на льду”, - сообщили в Белгидромете.

Тем времнем ледоход начался на Припяти на участке Черничи – Мозырь, Березине у Борисова и на отдельных притоках Днепра и Сожа.

Уровень воды в реках растет со скоростью 1-23 см за сутки, а на реках бассейна Западной Двины – до 68 см за сутки.