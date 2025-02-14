На границе с Польшей после реконструкции открыли погранпереход "Берестовица"

Опубликовано: 14.02.2025 14:35 , Обновлено: 14.02.2025

В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили об открытии пункта пропуска "Берестовица" (сопредельный — "Бобровники"), который ранее находился на реконструкции. Планируется, что с возобновлением работы КПП сможет принимать до 3,9 тысячи машин в сутки.

В ведомстве заявили, что “Берестовица” пользовалась популярностью среди пересекающих границу с момента её возведения. Поскольку поток транспорта становился всё больше, это логично требовало улучшения инфраструктуры. Изначально планировалось, что работы завершат в декабре 2024 года, однако, как видим, дело немного затянулось.

По данным ГТК, на КПП отремонтировали и возвели новые здания служб контроля, модули и навесы на легковом и грузовом направлениях. Кроме того, построили канальную систему для фур и отдельный канал движения для автобусов. Также погранпереход оснастили дополнительным залом оформления и весогабаритным комплексом.

“Изменения серьёзные. В случае открытия движения сопредельной стороной, условия нахождения здесь лиц, пересекающих границу, станут в разы комфортнее. За счёт расширения функциональных возможностей пункта пропуска таможенный контроль будет проводиться ещё быстрее, соответственно, сократится время пребывания на КПП”, — пообещал председатель ГТК Владимир Орловский.

[info_b]Напомним, пункт пропуска «Берестовица» (сопредельный — «Бобровники») закрыли с 10 февраля 2023 года. Сейчас на польско-белорусской границе работают только два пограничных перехода: «Козловичи» («Кукурыки») — для грузовиков и «Брест» («Тересполь») — для легковых автомобилей и автобусов.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил об увеличении платы за обязательную дезинфекцию транспорта при въезде в страну. Ожидается, что с 1 февраля 2025 года для грузовиков услуга станет дороже, а вот для легковых автомобилей и автобусов её стоимость будет прежней.

В Беларуси подняли цену за дезинфекцию транспорта на границе. Кого не коснётся?