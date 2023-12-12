На границе с Литвой очередь достигла почти двух тысяч машин – ГПК. Как это объяснили литовцы?

Опубликовано: 12.12.2023 12:27 , Обновлено: 12.12.2023

Самое загруженное на пути в Евросоюз – литовское направление. Об этом сообщили в Госпогранкомитете и уточнили, что оформления ожидают около двух тысяч машин. Что по легковым авто, в чем причина задержек и какая ситуация на других направлениях?

Меньше всего грузового транспорта за сутки проследовало в Литву через пункт пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»), контрольные службы на этом переходе приняли всего 49 грузовиков из 500 возможных, сообщили в Госпогранкомитете. Это примерно 10 процентов от общего количества. Сотрудники остальных погранпереходов на границе с Литвой пропустили на свою территорию лишь около трети большегрузов. По состоянию на 12.00 вторника, 12 декабря, очереди большегрузов в Литву были такими: Привалка – 10 машин, Котловка – 330, Каменный Лог – 440, Бенякони – 985.

Очереди и легкового транспорта есть перед всеми литовскими пунктами пропуска, сообщил источник. На 12 часов очереди из легковушек были такие: Привалка – 10 машин, Котловка – 10, Каменный Лог – 40, Бенякони – 20.

Значительная очередь – и перед польским пунктом пропуска «Кукурыки» («Козловичи») – около 800 фур. Польская сторона за сутки оформила около 80% большегрузов от нормы. В полдень со стороны Беларуси здесь стояло 800 грузовых машин.

Сотрудники латвийского пункта пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») пропустили на свою территорию 45% фур. В 12 часов въезда в Латвию ожидали 460 грузовых авто.

В Литве рассказали, почему выросли очереди на границе

Недавно мы рассказывали о том, что с 23 ноября на границе с Беларусью литовская таможня усилила контроль грузового транспорта, каждый въезжающий грузовик стали тщательно досматривать. Причину разъяснили в Криминальной таможенной службе Литвы (МКТ).

«Проверяются абсолютно все грузовые автомобили: пустые, полные, с грузами или заявленные без них, кузова тягачей проверяются и даже измеряются в поисках тайников, взвешиваются. Не говоря уже о рентгенологическом образовании, открывают навесы», – рассказал представитель ведомства Гедиминас Куликаускас.

По мнению Куликаускаса, такая проверка дает результаты. В ведомстве рассказали, что в ходе одной из них на дорожном посту «Райгард» в баке бензовоза, прибывшего из Беларуси, обнаружили около 600 коробок сигарет.

«К сожалению, неизбежно» – В Литве рассказали, почему выросли гигантские очереди на границе Беларуси