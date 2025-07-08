На границе Беларуси с Украиной установили детский блокпост

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Опубликовано: 08.07.2025 10:53 , Обновлено: 08.07.2025

Государственный телеканал СТВ показал репортаж из деревни Глыбоцкое Гомельского района, расположенной на самой границе с Украиной. Там группа школьников организовала «отряд юных пограничников», который летом патрулирует окрестности.

Как следует из сюжета, в 2022 году дети, приезжающие в деревню на каникулы, по собственной инициативе объединились и установили «импровизированный блокпост». Возглавил «отряд» на тот момент 11-летний учащийся гомельской школы № 22 Даниил Чуприс.

«Мы собираемся идти тренироваться, получается, теоретическая подготовка, физическая подготовка с вооружением», — рассказал подросток о распорядке дня.

В обязанности «отряда» входит патрулирование. По словам одного из участников, они также ведут «учётную книжку», куда записывают «подозрительные транспортные средства».

В сюжете также показали, что деятельность группы курируют профессиональные пограничники с соседней заставы. Заместитель начальника заставы Юрий Костенич в комментарии телеканалу отметил, что дети «действительно оказывают содействие», сообщая о посторонних лицах и неизвестных машинах, что позволяет пограничникам «вовремя среагировать».

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Авторы репортажа утверждают, что дети «не раз слышали взрывы на той стороне границы, но это их нисколько не напугало».

За «добросовестное несение службы» и «разумную инициативу» пограничники подарили «командиру отряда» Даниилу Чупрису комплект формы. Сам он рассказал в эфире, что мечтает служить в пограничных войсках, но не может по состоянию здоровья.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что белорусским подросткам предлагали пополнить отряд дружинников.

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