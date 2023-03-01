Белорусским подросткам предложили идти в дружинники — «Западные конкуренты бесятся»
Глава Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов призвал подростков «не вестись на провокации и не ломать себе жизненный путь», а «идти в Хатынь или МООП».
Он отметил, что сегодня «очень мощно начали качать ничем не примечательную тему молодежной субкультуры Редан».
«Если у вас избыток энергии и не достаток адреналина, мы предлагаем вам съездить вместе с нами в Хатынь, войти в состав МООП [Молодежных отрядов охраны правопорядка, участников называют дружинниками], помочь ветеранам», — предложил Лукьянов.
По мнению главы БРСМ, «призывы звучат неслучайно», во время Александр Лукашенко находится в Китае.
«Конечно наши западные конкуренты бесятся и всячески пытаются отвлечь внимание от этого во многом исторического события», — считает он.
Напомним, в Гомеле возле торгового центра «Секрет» 28 февраля милиция задержала 200 человек, из них 183 несовершеннолетних, «сторонников так называемого ЧВК «Редан».
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Это не военная кампания, а субкультура, которая объединяет поклонников комиксов-манги «Хантер х Хантер» (Hunter x Hunter). Антигероем этой серии комиксов выступает преступная группа с названием «Геней Рёдан». Группу также называют «Пауком» или «Труппой теней». Группы, как правило, подростков собираются вместе и устраивают массовые драки.
Сначала такая группировка появилась в России, затем в Украине. Теперь добралась до Беларуси.
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