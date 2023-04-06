На границе Беларуси с Литвой скопилось больше 1,5 тыс. фур. А с Польшей?

Опубликовано: 06.04.2023 12:48 , Обновлено: 06.04.2023

Очередь большегрузов на западных границах Беларуси продолжает расти. По официальным данным Госпогранкомитета, выезда из страны утром 6 апреля ожидали на литовской границе более 1500 фур, на польской границе - более 1000 фур. Число легковых автомобилей, застрявших в очередях на границе, идет на сотни.

Так, по данным ГПК, всего больше всего грузовых автомобилей к утру 6 апреля скопилось на белорусско-литовской границе, частности, в пункте пропуска “Каменный лог” - 600. На других пунктах пропуска обстановка такая: “Видзы” - 20 фур, “Котловка” - 200, “Бенякони” - 480, “Привалка” - 200.

В пункте пропуска на границе в Польшей “Козловичи”, который остался единственным открытым пунктом для большегрузов, въезжающих в эту страну, скопилось более тысячи грузовиков.

Лучше всего ситуация на латвийской границе - в пункте пропуска в “Григоровщине” стоит чуть более 160 фур.

В ГПК сообщили, что контрольные службы сопредельных государств за сутки пропустили на свою территорию в среднем только половину большегрузов от нормы.

Что касается легковых автомобилей, что утром четверга очередей не было только на границе с Латвией. В остальных пунктах пропуска на западных границах Беларуси выезда из страны ожидали 460 автомобилей.

В ГПК заявили, что за сутки польские пограничники пропустили на свою территорию лишь 16% легковых авто, литовские — 55% от нормы.

Как ранее сообщал Телеграф, с 31 марта ГПК Беларуси ввел ограничения на единственном грузовом пункте пропуска на границе с Польшей — Козловичи (Кукурыки). Теперь водители фур, у которых есть право внеочередного въезда в КПП, должны вставать в общую очередь. Это связано с «существенным скоплением грузовиков на белорусско-польской границе», заявили в ГПК.

ГПК ввел новые правила проезда грузовиков на границе с Польшей. Надолго?