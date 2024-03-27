На границе Беларуси с Литвой скопилось более 2300 авто. А что в пунктах пропуска в Польшу и Латвию?

Опубликовано: 27.03.2024 11:05 , Обновлено: 27.03.2024

В среду, 27 марта, на двух действующих белорусско-литовских КПП скопились огромные очереди из ожидающих проезда машин. В пограничном комитете Беларуси рассказали подробности об ситуации на границе Беларуси с странами ЕС.

По данным ведомства, пункт пропуска “Шальчининкай” (Бенякони) остаётся самым загруженным маршрутом ЕС. В очереди на 10. 00 ожидало проезда около 1120 большегрузов и 70 легковых автомобилей. Также собралась очередь в “Мядининкае” (Каменный Лог). Там своего проезда ожидают 1105 грузовиков и 90 легковушек.

Какая обстановка на других КПП?

В польском пункте пропуска “Кукурыки” (Козловичи) настолько большого скопления автомобилей нет. КПП выполнил норму по пропуску на 72%. Въезда на сопредельную территорию ожидают около 40 фур, сообщили в погранкомитете.

Перед латвийским пунктом пропуска “Патерниеки” (Григоровщина) количество фур за сутки увеличилось на 40 единиц. Латвийская сторона приняла на свою территорию 39% авто.

За 24 часа количество легковых авто, которые ожидают въезда на сопредельную территорию, увеличилось с 270 до 355 единиц. Самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест), его сотрудники приняли на свою территорию 38% транспорта от нормы.

На литовском направлении меньше всего легковушек оформили в погранпереходе “Шальчининкай” (Бенякони) — 56% авто.

Напомним, что с 1 марта власти Литвы закрыли два пропускных пункта на границе с Беларусью. Это КПП «Лаворишкес» (с белорусской стороны – «Котловка») и «Райгардас» (с белорусской стороны – «Привалка»).

Ранее Telegraf.news писал о том, что в Литве обсуждают возможность закрытия ещё одного пограничного пункта.

В Литве предложили закрыть ещё один КПП на границе с Беларусью