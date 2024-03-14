На границе Беларуси и Украины открыли новую погранзаставу
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На границе Беларуси и Украины в четверг, 14 марта, открыли новую пограничную заставу. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Государственного погранкомитета Республики Беларусь (ГПК).
Новый комплекс расположили на территории Мозырского района. Как рассказали в ведомстве, “он позволит пограничникам повысить эффективность выполнения задач по обеспечению безопасности наших рубежей”.
Ранее Телеграф писал, что в Латвии предложили построить АЭС в 30 км от границы с Беларусью.
В Латвии предложили построить АЭС в 30 км от границы с Беларусью