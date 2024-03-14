На границе Беларуси и Украины открыли новую погранзаставу

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Опубликовано: 14.03.2024 11:06 , Обновлено: 14.03.2024

На границе Беларуси и Украины в четверг, 14 марта, открыли новую пограничную заставу. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Государственного погранкомитета Республики Беларусь (ГПК).

Новый комплекс расположили на территории Мозырского района. Как рассказали в ведомстве, “он позволит пограничникам повысить эффективность выполнения задач по обеспечению безопасности наших рубежей”.

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Ранее Телеграф писал, что в Латвии предложили построить АЭС в 30 км от границы с Беларусью.

В Латвии предложили построить АЭС в 30 км от границы с Беларусью