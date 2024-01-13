На ГосТВ призвали белорусов вступать в Молодежный парламент - чтобы похудеть

Опубликовано: 13.01.2024 12:45 , Обновлено: 13.01.2024

В эфире белорусского телевидения на днях призвали белорусов вступать в Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси, но не для того, чтобы помогать депутатам и продвигать права и законные интересы молодежи, а для того, чтобы... похудеть.

Один из приглашённых гостей в одном из ток-шоу гостелеканала СТВ, Станислав Семёнов, который возглавляет комиссию по региональной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления Молодёжного парламента, признался, что за два года работы в Молодежном парламенте скинул 12 кг.

“Кто хочет похудеть - идите в Молодёжный парламент!”, - призвал один из ведущих Григорий Азарёнок.

Тем временем Семёнов заявил, что для большинства белорусов депутат - это “как доктор на жизненном пути”, поскольку к нему обращаются лишь тогда, когда случаются “какие-то трудности”. Сама же работа депутатов, по словам Семёнова, на 80% состоит из “невидимой рутинной работой”.

Он признался, что работать порой приходится “и ночами, и днями”, а показать гражданам депутат может лишь “15-20% своей деятельности”.

[info_b]Молодежный совет (парламент) при Национальном собрании Республики Беларусь создали в августе 2022 года в качестве консультативно-совещательного органа. Работает на общественных началах и определяет своей целью “содействие деятельности Национального собрания Республики Беларусь в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи”.[/info_b]

Ранее Телеграф рассказывал, что 3 января в эфире белорусского телевидения в очередной раз подняли вопрос о чайлдфри идеологии — сознательного отказа от детей. Приглашённые в студию вечернего ток-шоу эксперты назвали эту идеологию продуктом “западной пропаганды”, которая создает её “как товарный знак и внедряет в массы” белорусов, и предложили ввести в стране “холостяцкий налог”.

«Тогда мы зашевелимся» — На госТВ предложили ввести в Беларуси «холостяцкий налог»