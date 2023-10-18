На госТВ объявили о планах установить во всех квартирах белорусов датчики. Какие и когда?

Опубликовано: 18.10.2023 19:49 , Обновлено: 18.10.2023

Директор института ЖКХ НАН Вадим Китиков заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", что учёные придумали новые датчики огня, которые могут улавливлать не только дым.

По словам функционера НАН РБ, их планируют запустить в массовое производство “в ближайшее время”, а потом в течение 5 лет начать устанавливать не только в новых домах, но и в старых.

Сколько будут стоить такие извещатели и кто за них будет платить, директор института ЖКХ не уточнил.

Зато Вадим Китиков рассказал, что новые датчики отличаются от старых чувствительностью и могут улавливать не просто дым или наличие огня в помещении, но отдельные молекулы водорода и угарного газа, что позволит реагировать на только начавшийся пожар.

Ранее Телеграф сообщил, что МЧС Беларуси решило объединиться с милиционерами, медиками, энергетиками, а также работниками социальной службы и сферы ЖКХ и вместе пройтись по домам некоторых категорий белорусов. Узнали, что решили проверять в рамках масштабных рейдов по всей стране и к кому из белорусов могут постучаться с 16 октября по 1 ноября.

МЧС позвало милицию, медиков и электриков пройтись по квартирам белорусов. Зачем?